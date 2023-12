Città

SARONNO – Sinora al massimo s’è vista un po’ di pioggia a Saronno, questo inverno. E se nevica? Del grosso dovrà necessariamente occuparsi il Comune, mentre il sindaco Augusto Airoldi ha emesso una ordinanza con le disposizioni rivolte ai cittadini. “Sulle strade e piazze ove già esiste il divieto di sosta, è vietata permanentemente l sosta di tutti i veicoli, con rimozione forzata – si legge – Nelle strade dove vigono i divieti di sosta per pulizia strade, anche in caso di nevicate, va rispettato il dispositivo di divieto (giorno ed orario) per permettere l’eventuale passaggio dei mezzi d’opera. Il posizionamento di sacchi o contenitori dei rifiuti sulla pubblica via nei giorni stabiliti, deve avvenire in modo tale da non compromettere il passaggio dello spazzaneve o mezzi d’opera. I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà”.

Queste le altre disposizioni: “I proprietari, se vi abitano, o i conduttori di case o di negozi hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare; I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti. In caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi sabbia, sale ed altro materiale atto ad evitare pericolo ai pedoni. I proprietari o i conduttori di tutti gli stabili sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l’operazione non possa recare danno o molestia ai passanti”.



Durante e dopo le nevicate, “è vietato depositare su vie, piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o in aree private. È fatto inoltre obbligo ai proprietari o ai conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al taglio dei rami di piante esistenti sulla loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico se pericolanti, attesa la loro responsabilità per eventuali danni a terzi”.

09122023