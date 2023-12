Città

SARONNO – E’ sicuramente il presepe più grande di Saronno quello che, essendo all’aperto, vive più di tanti altri i giorni delle feste con i passanti frettolosi con i bimbi che si fanno raccontare i particolari. E’ stato benedetto ieri da don Alberto Corti il tradizionale presepe realizzato dalla parrocchia della Sacra Famiglia accanto alla chiesetta di Sant’Antonio.

Al termine della messa festiva dell’8 dicembre sono tanti i fedeli che, protetti dagli ombrelli vista la pioggia battente si sono recati in via D’Annunzio un po’ per godersi in anteprima il presepe un po’ per vivere il momento della benedizione con don Alberto Corti. Una tradizione quella del presepe all’aperto accanto alla chiesetta di Sant’Antonio nata da pochi anni ma già sentitissima nel quartiere.

Anche perchè il presepe viene realizzato con grande passione ed attenzione da parte dei volontari che anno dopo anno lo arricchiscono di particolari. Ad esempio nel presepe la Madonna è sempre in dolce attesa fino alle notte del 25 dicembre quando il presepe viene aggiornato con la nascita di Gesù Bambino. Tra i particolari anche il pozzo e la figura che si trova nelle sue vicinanze.

(per le foto della benedizione si ringrazia il nostro lettore Edoardo)