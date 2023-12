Città

SARONNO – Giornata di festa quella di venerdì 8 dicembre all’Rsa Focris di via Don Volpi per la ricorrenza dell’Immacolata Concezione. E’ stata ideata la Pivacolata un evento che ha emozionato e divertito gli ospiti.

La banda di Saronno ha allietato gli ospiti con la tradizionale “Piva Natalizia” e una dozzina di pezzi a tema in chiesa (e in piccolo gruppo anche nei nuclei per allietare chi non ha potuto lasciare il consueto ambiente di cura), suscitando tanta emozione e partecipazione. Vista la ricorrenza religiosa, e la presenza sul tetto della cappella di Focris di una statua della Madonna, sono stati coinvolti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per portare in quota l’omaggio floreale che ieri adornava l’altare durante la messa prefestiva, intanto che la banda suonava l’Ave Maria di Lourdes. Al termine della mattinata, per riscaldare anche il corpo oltre allo spirito, il Gruppo Alpini di Saronno ha preparato un ottimo vin brulè, assai apprezzato.

Le iniziative che Focris ha in programma per le festività proseguiranno nei prossimi weekend, a partire da sabato 16 con il “Natale con il naso rosso”, pomeriggio di terapia del sorriso con i clown in collaborazione con la Croce Rossa di Saronno.

guarda tutte le foto 4



8 dic, i vigili del fuoco di Saronno portano i fiori alla madonnina sulla Focris (foto)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione