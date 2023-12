iltra2

CESATE / TRADATE – Nella 14′ giornata di Prima categoria nel girone N la netta vittoria casalinga del Sc United, 3-1 sul Barbaiana: a segno per i locali Cicola e gli ex saronnesi Confalonieri e Bernello. Un risultato che consente allo United di restare in scia della capolista Turbighese, ad una sola lunghezza.

Nel girone B pari interno del Rovellasca 1910 contro il Montesolaro terza forza del torneo: Rovellasca con 16 punti resta fuori dalla zona playout.

Nel girone A Fc Tradate corsaro sul campo del Ceresium, 0-1; mentre il Lonate Ceppino ha espugnato 0-2 il campo del Laveno Mombello con la doppietta di Zumbè; vittoria interna per la Nuova Abbiate, 2-1 contro l’Arsaghese, grazie alla doppietta di Manuzzato. In classifica dietro alle capoliste Olimpia e Morazzone a 36 punti, la Nuova Abbiate è quarta con 26 punti, Tradate quinta con 21. Il Lonate risale, con 11 punti, è ora quint’ultimo.

(foto Sc United: una fase del match col Barbaiana)

