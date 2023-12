Sport

LAZZATE – Nella quattordicesima giornata di Eccellenza per l’Ardor Lazzate in casa allo stadio di via Laratta una vittoria decisamente pesante, che rilancia i gialloblù subito alle spalle dei migliori. A pesare la doppietta del bomber di casa Giangaspero, suo il gol al 42′ della ripresa che ha deciso l’esito del match. In precedenza lo stesso Giangaspero aveva aperto le marcature al 10′ del primo tempo, con momentaneo pari degli ospiti al 26′, a segno Caricati.

Risultati

Anticipo sabato: Oltrepò-Casteggio 1-0. Domenica: Accademia pavese-Calvairate 1-0, Base 96 Seveso-Caronnese 4-1, Castanese-Fc Milanese 1-3, Fbc Saronno-Accademia Vittuone 2-0, Pavia-Solbiatese 0-2, Sestese-Meda 1-0, Verbano-Magenta 0-2, Ardor Lazzate-Vergiatese 2-1.

Classifica

Pavia 32 punti, Magenta e Solbiatese 31, Oltrepò 30, Fbc Saronno 29, Calvairate 28, Caronnese 27, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 26, Fc Milanese 23, Casteggio 21, Sestese 20, Accademia pavese 17, Castanese 16, Vergiatese 15, Verbano 13, Meda 11, Accademia Vittuone 4.

10112023