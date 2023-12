Calcio

UBOLDO- Nella 14′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese affronta sul proprio campo il Ceriano Laghetto, in un match equilibrato che termina in pareggio con il risultato di 1 a 1.

L’Uboldese di mister Crucitti, in calo rispetto alla prima fase stagionale, incontra un Ceriano Laghetto in fiducia e che non perde da 4 gare.

Ad Uboldo succede tutto nel primo tempo, infatti, al 39′ a passare in vantaggio sono gli ospiti con la rete realizzata da Troiano. La squadra di casa, però, reagisce e sullo scadere Tartaglione prende sulle spalle la squadra e pareggia i conti.

Nella seconda frazione di gioco le due squadre sfiorano più volte il goal, ma le difese reggono e si portano a casa un punto condiviso.

Con questo pareggio l’Aurora CMC Uboldese sale a 22 punti, rimanendo aggrappata alla zona playoff in 5′ posizione, mentre il Ceriano Laghetto guadagna un punto importante e si porta a 14 punti e si avvicina ad uscire dalla zona calda della classifica.

Aurora CMC Uboldese-Ceriano Laghetto 1-1

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani. Lu. Lelli, De Rosa, Volpini, Lo. Lelli, Tartaglione, Maiorano, Federico, Castelnuovo, Belli. A disp: Martegani, Guarda, El Hilali, Murchio, Sakho, Laaloui, Valente, Bartucci.

ALL: Crucitti

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Salomoni, De Giorgi, Darone, De Boni, Menegon, Rainone, Maringoni, Marone, Troiano, Campo. A disp: Bianchi, Dambra, De Vecchi, Galliani, Ippolito, Cossa, Meroni, Iorino, Pamio.

ALL: Pepe