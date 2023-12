Eventi

CISLAGO – “Con l’accensione l‘altro giorno del grande albero di piazza Toti abbiamo dato ufficialmente il via al mese di iniziative che coinvolgeranno le famiglie e offriranno occasioni per stare insieme, nell’atmosfera magica e gioiosa delle feste natalizie”. Così una nota dell’Amministrazione comunale cislaghese.

“Grazie di cuore a tutte le associazioni presenti e alle realtà che hanno contributo alla realizzazione degli eventi” dicono dal Comune.

Per i primi appuntamenti di avvicinamento al Natale 2023 c’è stato il mercatino con gli stand delle associazioni locali, come Croce rossa, Dudu for you o degli Alpini; ed agli eventi ha preso parte anche il sindaco Stefano Calegari.