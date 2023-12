SARONNO – Domenica 10 dicembre è entrato in vigore il nuovo orario di Trenord: si è parlato in questi giorni dell’aumento delle corse serali sulle dorsali S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello e l’arrivo dei nuovi treni Caravaggio sulla Milano Cadorna-Saronno-Novara Nord.

Ad analizzare le novità anche il Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno che con Andrea Mazzucotelli rappresenta e dà voce alle esigenze e ai diritti dei viaggiatori saronnesi.

“Con il nuovo orario in vigore da oggi, tutti i treni XP2 (Malpensa-Milano Centrale) che non effettuano fermata a Rescaldina, Castellanza e Ferno-Lonate Pozzolo, non consentono più l’accesso agli utenti regionali con biglietto e abbonamento di seconda classe – si legge in una nota del Comitato – si tratta di 24 corse su 68, effettuate con gli stessi treni e con lo stesso tempo di percorrenza (sbagliato, perché la traccia è sbagliata da quando questi treni esistono).