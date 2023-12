Città

SARONNO – Nuovo nomina per Andrea Mazzucotelli delegato del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno che è stato nominato componente regionale della conferenza regionale del trasporto pubblico pubblico locale.

“Colgo l’occasione – il primo commento del saronnese – per ringraziare tutte le persone che hanno partecipato con la propria firma (126 persone coinvolte complessivamente tra 2018 e 2023). Questo risultato importante, che mi colloca e ci colloca in quello che di fatto è il direttivo regionale dei Comitati dei viaggiatori, è innanzitutto una prova di genuinità, poiché la Regione stessa ha verificato e confermato il Comitato esiste, che chi lo rappresenta è privo di incarichi pubblici o in qualunque partito e che il Comitato stesso non subisce alcuna influenza politica – semmai è il Comitato che si propone di influenzare positivamente i partiti politici all’interno di tutti e tre gli allineamenti esistenti”.

Chiari anche gli obiettivi da perseguire: “Tra gli obiettivi recuperare il dialogo con l’assessorato dopo il buio che era calato nella precedente legislatura, spingere per la realizzazione delle riforme del Traporto Pubblico Locale e, importantissimo tema locale, garantire un futuro alle centinaia di persone che utilizzano quotidianamente il collegamento diretto tra Saronno e Milano Centrale che i programmi della Regione e gli accordi presi con Ferrovie dello Stato prevedono di cancellare, tema in merito al quale, peraltro, si propone all’opinione pubblica saronnese l’idea di un Consiglio Comunale Aperto nel corso del 2024.”

