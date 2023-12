Cronaca

GERENZANO – ORIGGIO – CISLAGO – Eroina, cocaina e tanta hashish sono le sostanze stupefacenti che proponenvano nei boschi i pusher fermati negli ultimi giorni dai militari della compagnia cittadina con i cacciatori di Sicilia nell’ambito delle operazioni antidroga in corso nei boschi del Saronnese.

Negli ultimi giorni i militari si sono concentrati nella zona di via Lepetit a Gerenzano e più in generale nei boschi al confine con Origgio e anche Cislago. Tre i pusher, tutti maghrebini, arrestati dai militari. I primi sono stati fermati dopo aver messo sotto osservazione un punto di spaccio a Gerenzano: nel bivacco i militari hanno trovato tutto il necessario per lo spaccio. Sono stati inventariati e sequestrati due etti di eroina, un etto di hashish e trenta grammi di cocaina, il frutto dell’attività di spaccio 2650 euro in contanti e una serie di telefonini. Un terzo spacciatore era stato fermato qualche giorno prima nella zona di Origgio aveva con sè cinquanta grammi di hashish, dieci grammi di eroina e dieci di cocaina.

