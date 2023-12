ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un’impresa responsabile delle manutenzioni del verde è stata oggetto di una sanzione pecuniaria di 50 mila euro a Caronno Pertusella, in seguito all’applicazione rigorosa del regolamento contrattuale da parte dell’amministrazione comunale in risposta ai ritardi nelle operazioni di potatura. Numerose proteste e lamentele avevano evidenziato la mancanza di tempestività delle attività sull’intero territorio, spingendo l’amministrazione a introdurre norme più rigide con l’appalto del 2021.

Le modifiche contrattuali hanno vincolato la manutenzione ordinaria e straordinaria, stabilendo criteri di controllo più severi sull’operato dell’impresa. Tra le disposizioni principali, è stata istituita l’obbligatorietà di potature immediate al raggiungimento di un’altura predefinita dell’erba, con l’obiettivo di rendere gli interventi più rapidi e garantire standard qualitativi superiori. Il territorio è stato suddiviso in microaree per agevolare interventi metodici e diffusi. Nonostante tali misure, le lamentele dei cittadini si sono protratte fino alla scorsa primavera, costringendo il Comune ad applicare una sanzione di 50mila euro all’impresa, dedotti dal pagamento delle fatture. In risposta a questa situazione, l’assessore ai Lavori pubblici, Giorgio Turconi, ha dichiarato: “In attesa di assegnare il nuovo appalto, stiamo predisponendo un appalto ponte. L’obiettivo, per scongiurare vuoti del servizio da un anno all’altro, è di un appalto triennale, con possibilità di rinnovo”.

