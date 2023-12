Sport

CARONNO PERTUSELLA – Una giornata dedicata ai più piccoli al campo di vorso della Vittoria a Caronno Pertusella. Venerdì 8 dicembre si è tenuta una giornata intera di sfide natalizie per squadre delle annate dal 2017 al 2011 alla quale hanno partecipato dieci società del territorio. Un’iniziativa voluta fortemente dal Consiglio della Caronnese per coinvolgere sempre di più la parte pre-agonistica e il settore di base della Caronnese e che ha goduto del supporto in qualità di proud sponsor del Prg Retail Group con i suoi brand Prenatal e Toys Center, che hanno condiviso i valori di questa manifestazione. Le partite si sono disputate su sfide da 40, 30 o 20 minuti in base alla categoria di appartenenza. Al termine di ogni torneo le squadre coinvolte hanno ritirato il proprio premio. Le società che hanno aderito a questa iniziativa, nel pieno segno dei valori ESG, di cui la Caronnese si fa prima rappresentante, sono state Antoniana, Gorla Minore, Pro Novate, Speranze Primule, Accademia Easy Team, Accademia Vittuone, Ceriano, Amor Sportiva e Cassina Nuova, oltre alla Caronnese promotrice dell’iniziativa.

Ecco i risultati delle varie categorie che hanno disputato i diversi tornei nella mattinata. Pulcini 2013: 1′ Accademia Vittuone, 2′ Caronnese, 3′ Accademia Easy Team. Pulcini 2014: 1′ Accademia Vittuone, 2′ Caronnese, 3′ Antoniana. Le categorie 2016 e 2017 sono state premiate senza classifica.

Nel pomeriggio si è ripreso alle 14.30 quando sono scesi in campo Esordienti 2011 e 2012 e Primi Calci classe 2015. Giochi e tanto divertimento anche per i più piccoli giocatori della Caronnese, i Piccoli Amici 2018, impegnati nel primo pomeriggio con i giochi sul campo a 5.

I tornei hanno visto invece le seguenti classifiche finali. Esordienti 2011: 1′ Caronnese, 2′ Gorla Minore, 3′ Antoniana; Esordienti 2012: 1′ Pro Novate; 2′ Caronnese; 3′ Speranza Primule.

10122023