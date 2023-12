ilSaronnese

GERENZANO – Arriva attraverso la pagina Facebook dell’amministrazione comunale di Gerenzano il ringraziamento del sindaco Stefania Castagnoli e della giunta per l’operazione delle forze dell’ordine, realizzata nelle aree boschive del comune.

I ringraziamenti dell’amministrazione e di tutti i gerenzanesi si rivolgono in particolare alle squadre speciali cacciatori di Sicilia e ai carabinieri della compagnia di Saronno e del comando di Cislago, che negli ultimi giorni hanno svolto svariate attività contro lo spaccio di stupefacenti nei boschi comunali.

Il problema dello spaccio è molto sentito nelle aree verdi di tutto il saronnese, ultimamente sono in corso diversi interventi. Gli ultimi si sono tenuti nel corso del fine settimana e hanno portato a questi risultati.

In caso di necessità, o per ulteriori consigli, contattare i seguenti numeri: 112 (numero unico per le emergenze), la polizia locale allo 0296399128 o al 3473615414 (cell.) oppure via mail ([email protected]), la caserma dei carabinieri di Saronno allo 0296367000 o la caserma dei carabinieri di Cislago allo 0296382263.

(foto d’archivio)

