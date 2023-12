Città

SARONNO – Una soluzione d’emergenza che l’Amministrazione garantisce sarà risolta nelle prossime ore utilizzata per non lasciare triste e spento l’albero di Natale nel ponte dell’Immacolata.

E’ questa la motivazione per cui in piazza Libertà, proprio davanti all’albero di Natale, si può vedere il pozzetto dell’elettricità con un cavo tirato che garantisce la fornitura elettrica alle luminarie.

Cosa è successo? In sostanza quando sono state montate le luminarie si è riscontrato un problema tecnico che ha reso necessario l’uso di un altro pozzetto. Ora la scelta era tra lasciare l’albero spento e senza illuminazione (una strada poco praticabile visto che le luminarie sono l’unica decorazione dell’abete) o trovare una soluzione provvisoria per consentire l’illuminazione nel ponte dell’Immacolata. Così si è optato per lasciare il pozzetto aperto transennando la zona per ovvi motivi di sicurezza.

Ora la scelta ha suscitato diversi malumori in città perchè lì passa il trenino per cui è dove si radunano tutti i bimbi ma anche perchè esteticamente rovina l’effetto scenico di albero e luminarie. A peggiorare le cose la maleducazione di alcuni passanti che hanno gettato dei rifiuti nel pozzetto aperto.

Dall’Amministrazione comunque la rassicurazione che ci sarà un rapido intervento: la soluzione per ovviare il problema è già stata trovata (martedì mattina diversi saronnesi hanno notato gli operai e i tecnici comunali effettuare un sopralluogo) e presto le transenne e il nastro bianco e rosso diventeranno solo un ricordo.

