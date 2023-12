Cronaca

MISINTO / COGLIATE / CESATE – Per una caduta dalla bicicletta in via Monte Rosa questa mattina alle 11.20 a Misinto è stato soccorso un ciclista di 69 anni. Sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, il ferito è stato medicato direttamente in loco.

Oggi a Cogliate alle 11-30 per una caduta accidentale è stato aoccorso un pedone, sul posto una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. il ferito non è apparso in condizioni allarmanti.

Oggi alle 11 in via per Senago a Cesate un’automobile è uscita di strada: è stato soccorso un uomo di 65 anni, trasportato da una ambulanza della Croce bianca all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

(foto archivio)

12122023