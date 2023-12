Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Due incidenti con feriti oggi sulle strade di Caronno Pertusella, gli episodi si sono verificati in rapida successione. Alle 8.45 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago in via 25 aprile per un sinistro i cui contorni non sono noti, una persona è rimasta contusa in modo comunque non grave.

Alle 8.55 in piazza Aldo Moro è stato invece investito un pedone: sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, il ferito è stato comunque medicato direttamente sul posto per alcune lievi contusioni; la vigilanza urbana si è occupata dei rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione l’accaduto e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio)

12122023