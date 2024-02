ilGro

MILANO – “Dopo i 319 milioni in arrivo dal Governo, grazie all’impegno della Lega e al lavoro del ministro Matteo Salvini, per le strade della Lombardia 319 milioni, adesso da Regione Lombardia arrivano altri 50 milioni di euro per finanziare la manutenzione straordinaria delle strade provinciali con interventi programmati per il triennio 2024-2026”. Lo dichiara l’onorevole Fabrizio Cecchetti, che ricopre anche la carica di coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

Prosegue il parlamentare del Carroccio: “Grazie alla Lega, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, stanno arrivando sul territorio lombardo risorse importanti per completare e mantenere le nostre strade ed in questo modo anche renderle ancora più sicure”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: l’onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier)

20022024