CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese Calcio entra nelle scuole e lo fa con un progetto dedicato alle classi terze degli istituti primari di Caronno Pertusella.

Cinque sezioni divise sui due istituti, Sant’Alessandro e Ignoto Militi, che saranno seguite dagli istruttori certificati della Caronnese Calcio che porteranno nelle scuole attività fisica coordinativa, motoria, cognitiva e sensoriale per avvicinare i bambini e le bambine allo sport.

Il progetto è partito venerdì 23 febbraio e proseguirà fino al termine dell’anno scolastico 2023/24: negli istituti saranno presenti inizialmente gli istruttori Gianni Serrati, Bruno Alberti e Vanni Mariani. Nel corso dei mesi parteciperanno anche altre figure di riferimento della Caronnese.

Il progetto rientra pienamente nella missione ESG che si è prefissata la nuova Caronnese con la presidenza di Egidio Terenziani, avviata la scorsa estate e che ha ambizioni molto alte per quanto riguarda la crescita delle attività extra campo ed extra calcio, puntando a diventare come società un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Caronno Pertusella.

Per le scuole di Caronno Pertusella e per la Caronnese è la prima volta che nasce un progetto di questo tipo e con tali ambizioni.

Orfeo Zanforlin, responsabile del settore giovanile rossoblù, precisa: “Il nostro obiettivo è quello di portare le nostre competenze e i nostri istruttori, tutte persone di grande qualità umana e tecnica, a contatto con i bambini e le bambine di terza elementare, per avvicinarli maggiormente al mondo dello sport e per far conoscere il mondo Caronnese, una società che vuole diventare un punto di riferimento completo per tutti gli abitanti di Caronno Pertusella e non solo. Confidiamo che questo possa essere un inizio, non un arrivo perché la cooperazione con le scuole del territorio per noi è di primaria importanze e puntiamo a continuare a lungo”.

