Città

SARONNO – Domani alle 17, alla sede della lista civica Obiettivo Saronno, ci sarà un momento conviviale, con tanto di aperitivo offerto dal gruppo politico.

L’evento, finalizzato anche a reclutare nuovi iscritti, si terrà nella sede di via Garibaldi 50, si discuterà di tematiche riguardanti la politica cittadina, per un “Momento conviviale per scambiarci idee ed entrare nella squadra di Obiettivo Saronno.”

Alla nuova sede della lista civica, aveva avuto luogo il mese scorso anche l’incontro con i cittadini relativo ai disservizi di Alfa, rendendo di fatto la nuova sede della lista civica, inaugurata lo scorso aprile, un punto d’incontro attivo tra cittadini e politica.

(Foto d’archivio)

