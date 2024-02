ilGro

MILANO – “Ieri a Bruxelles ho portato la mia vicinanza e quella della delegazione europea di Fratelli d’Italia al Ministro Francesco Lollobrigida, impegnato in un’importante riunione del Consiglio Ue e, a seguire, al presidio di Coldiretti e all’assemblea di Confagricoltura”. Così il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a margine delle manifestazioni degli agricoltori in corso a Bruxelles.

“In queste sedi ho ribadito il nostro sostegno alle richieste degli agricoltori, che sono perfettamente in linea con le battaglie da noi condotte in questi anni contro le ecofollie di Timmermans e della sinistra rosso-verde. Per buona parte di questa legislatura abbiamo cercato di contrastare, inascoltati, la deriva ideologica che si è abbattuta sugli agricoltori europei. Ci aspettiamo subito alcuni forti segnali: il primo dalle proposte della Commissione Ue al Consiglio Agrifish, il secondo nella Plenaria di Strasburgo dove lavoreremo per bocciare la legge sul ripristino della natura. Ma il segnale più forte – conclude Fidanza – dovrà arrivare dalle urne delll’8-9 giugno, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere tra due modelli alternativi di Europa: quella rosso-verde della decrescita infelice e quella conservatrice che difende i produttori”.

27022024