Città

VARESE – La polizia stradale ha come di consueto comunicato le strade in cui verranno effettuati i servizi di controllo della velocità mediante autovelox mobile, per quanto riguarda la Lombardia e la provincia di Varese. Nel Varesotto, specificamente, è stato previsto un servizio con autovelox nella giornata odierna lungo la tangenziale di Varese, autostrada A60.

27/02/2024

Autostrada A60 tangenziale di Varese VA

Strada Comunale SC /Meda – Via Vignazzola MB

28/02/2024

Strada Statale SS 36 del lago di Come e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

29/02/2024

Autostrada A7 Milano-Genova PV

A 35 Milano-Brescia BS

A 51 Tangenziale Est di Milano MI

Strada Statale SS 342 Briantea BG

SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

27022024