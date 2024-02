Eventi

ORIGGIO – Sabato 2 marzo 2024, alle 17.30, si inaugurerà alla Villa Borletti di Origgio, la mostra “C’è ancora pittura – continuità del dipinto in Lombardia dalla metà del Novecento ad oggi ”, curata dal critico d’arte e giornalista Giorgio Seveso.

Verranno presentate opere di Giuseppe Migneco, Ennio Morlotti, Ernesto Treccani, Giancarlo Cazzaniga, Mino Ceretti, Gioxe De Micheli, Attilio Forgioli, Piero Leddi, Alberto Venditti. Con questa mostra Giorgio Seveso intende dare testimonianza del fatto che, malgrado alcune tendenze culturali attuali, la pittura è ancora splendidamente attiva come forma di indagine e comunicazione poetica. Pur senza nulla togliere al grande valore culturale delle nuove forme espressive dell’arte contemporanea (dalle installazioni alle arti performative, dalla televisione ai social), l’immaginario collettivo sembrava aver rimosso lo specifico della pittura che, invece, ha ancora moltissimo da darci, come dimostra la ripresa dell’uso di pennelli e colori da parte di molti nuovi giovani artisti.

Le opere in mostra in Villa Borletti sono state realizzate da artisti, alcuni dei quali scomparsi ed altri ancora operanti e sulla cresta dell’onda. Tuttavia, ognuno di essi, con la propria storia e le proprie opere, con la specificità della propria visione delle cose, rappresenta un esempio singolare e straordinario della vitalità della pittura nel contemporaneo, diventando, di fatto, una testimonianza per le nuove generazioni che voglio cimentarsi con la poetica della pittura.

Gli artisti esposti avrebbero potuto essere molti di più, ma è stata operata una scelta, ovviamente soggettiva, per poter riassumere una sorta di prestigiosa campionatura del panorama pittorico offerto dalla Lombardia e, in particolare, da Milano come cerniera e polo d’attrazione nel tempo e nello spazio di risorse artistiche e culturali. Dunque saranno presentati artisti tra gli anni Cinquanta e oggi, a Milano e dintorni, le cui opere, nella diversità dei loro registri, si pongono tutte nella dimensione espressiva della pittura “dipinta”, accomunate dalle suggestioni e dall’intensità del talento dei loro autori.

La mostra rimarrà aperta fino al 12 maggio e sarà visitabile il sabato e la domenica (orario: 9.30 – 12 e 16 – 19) con ingresso libero.

Per maggiori informazioni scrivere all’email [email protected] oppure telefonare al numero 333 6919848

(foto d’archivio)

