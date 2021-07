SARONNO/SARONNESE – Prosegue e pieno regime il calendario di attività e di eventi in “città”, dalle camminate serali in mezzo alla natura, alla musica cantautorale italiana all’arte con la riscoperta dei nostri tesori artistici.

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 Luglio

SARONNO – Un intero fine settimana dedicato all’arte! Nella suggestiva cornice della sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario 2 si terrà la mostra “The Artdrugstore”, allo scopo di promuovere l’operato di artisti italiani emergenti. L’evento vede coinvolti una trentina di lavori e punta alla massima espressione artistica, l’ingresso è gratuito con differenti orari: venerdì dalle 16 alle 20, sabato dalle 14 alle 23,30 e domenica dalle 14 alle 20. Info all’e-mail [email protected].

LIMBIATE – Sbarca in città la prima edizione il “Cufstock music festival”: una tre giorni dedicata alla musica e alle arti al centro Umberto Fazzone di via Garibaldi 33. Un progetto ed un palco interamente dedicato alle band emergenti, affiancate da noti gruppi musicali e con la presentazione a cura di Diego Spagnoli, storico tecnico di palco di Vasco Rossi. Alla manifestazione si aggiunge un’esposizione fotografica dei graffiti realizzati all’interno dell’ex ospedale psichiatrico Antonini e una rassegna di arte di strada con le iniziative street art, workout e street food. Ci sarà infine una sezione dedicata all’artigianato. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Nel centro della musica”, fondazione Eris in collaborazione con il comune. Info al sito www.comune.limbiate.mb.it.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Alle 20, nella cornice storica di villa Arconati, concerto con la cantautrice milanese Cristina Donà. La manifestazione fa parte del Festival di villa Arconati 2021”, maggiori informazioni al sito internet www.festivalarconati.com/music-festival/.

Sabato 10 Luglio

SARONNO – L’associazione “Cantastorie Saronno” in continuità con il gruppo “Chiese Aperte”, organizza visite guidate con i propri volontari e i ragazzi del Liceo Legnani alla chiesa di san Francesco dalle 15 alle 19. Ingresso ad offerta libera per i restauri e solo su prenotazione al sito www.cantastoriesaronno.it.

UBOLDO – Il parco dei Mughetti propone “Camminate crepuscolari” un appuntamento per scoprire la magia del tramonto accompagnati da una guida naturalistica con ritrovo alle 20, in via IV Novembre con un percorso di 6 km. La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria al numero 0296951181 o via email [email protected]. Le escursioni sono adatte a tutti, sono richiesti abbigliamento e scarpe adeguati, in caso di maltempo la camminata verrà annullata.

ORIGGIO – Alle 21, al parco di villa Borletti in via Dante Alighieri 63, l’associazione culturale “Hesperia” in collaborazione con il comune presentano il concerto per due chitarre. L’evento è ad ingresso libero con disponibilità posti limitata, maggiori informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

MILANO – Ultimo giorno per visitare la mostra “La Milano di Napoleone” alla biblioteca Braidense in via Brera 29: una raccolta di rari documenti e autografi originali come la prima edizione delle “Ultime lettere di Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo. Informazioni sugli orari della mostra al sito www.bibliotecabraidense.org.

Martedì 13 Luglio

CESATE – Alle 21.30, nel cortile della biblioteca di via Piave 5 e in occasione della manifestazione “Restate all’aperto”: musica, cinema, circo, letteratura e filosofia, va in scena lo spettacolo “Divina” dedicato a Maria Callas. Maggiori informazioni al numero 02940148 e-mail [email protected].

