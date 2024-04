Eventi

ORIGGIO – Venerdì 12 aprile alle 21, nella Villa Borletti di Origgio, Gianfranco Cervellin presenterà il suo libro “Alla ricerca della guarigione – Storie di medicina” (Mimesis editore).

Cervellin è stato per 14 anni direttore dell’unità ospedaliera di pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’azienda ospedaliero – universitaria di Parma ed è tuttora professore di medicina d’urgenza all’Università degli studi di Parma. All’evento parteciperanno Michele Mitaritonno, direttore della struttura complessa di pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, e Giosuè Ceriani, del dipartimento di servizi diagnostici dell’ospedale di Saronno.

Al termine della presentazione la Condotta Slow Food di Origgio e Saronnese offrirà un rinfresco.

Cervellin, che ora è in pensione, esercita la libera professione e si dedica alla scrittura; da professionista di grande esperienza e dopo una vita passata al servizio della sanità pubblica, ha scritto questo libro in cui racconta l’evolversi della medicina nel corso dei secoli. La sua opera, però, non è una semplice storia della medicina, in quanto ci parla, per episodi salienti, di come l’arte medica si sia sviluppata nel corso dei secoli grazie all’esperienza e all’intuizione di grandi medici del passato, che non avevano certo le cognizioni professionali proprie del nostro tempo, ma che comunque, anche loro, avevano dedicato la loro vita a salvare quella degli altri. Lo stile dello scrittore Cervellin è fluido e scorrevole, il suo libro si legge d’un fiato e senza interruzioni, facendoci immaginare Cervellin medico che, nel rapporto con i suoi pazienti, uomini e donne prima che corpi da salvare, ha certamente avuto un rapporto umano profondo, di rispetto della malattia e del malato, dono non sempre scontato, ma che contraddistingue il grande professionista, che lavora per passione, da chi, talvolta, ritiene la medicina un lavoro e non una professione.

Non solo la presentazione di un libro, dunque, ma l’occasione per ascoltare dal vivo ed interagire con uno dei protagonisti della medicina d’urgenza.

L’ingresso all’evento è totalmente libero.

