SARONNO/SARONNESE – Ultimo appuntamento prima delle vacanze estive della rubrica degli appuntamenti de “IlSaronno.it”. Con questo ultimo numero pieno di eventi e proposto del territorio vi auguriamo buone vacanze!

Da venerdì 23 a domenica 25 Luglio

LIMBIATE – Una tre giorni di festa al villaggio Giovi, in piazza Aldo Moro, con un programma ricco e una proposta di intrattenimento per grandi e piccini: dal concerto di Mal dei Primitives (venerdì 23), al cabaret di Pis & Love (sabato 24) fino al concerto dei Megamax, band tributo agli 883 (domenica 25). Un’ampia offerta di attività farà da cornice a questi eventi per tutti e tre i giorni: concorso canoro, danze e balli, ristorazione, artisti di strada e molto altro. Da segnare in agenda anche le presentazione di A.S 04, società pallavolistica limbiatese che raggiunto la serie B, in programma domenica 25 luglio alle 19. Per conoscere nel dettaglio gli eventi si può consultare il sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Venerdì 23 Luglio

CASTELLAZZO DI BOLLATE – A partire dalle 19, nell’elegante corte nobile di villa Arconati sarà possibile gustare un’ottima cena con deliziosi primi piatti, carne alla griglia e molto altro accompagnate da birra artigianale. Prenotazione raccomandata al numero 3333618080 e-mail [email protected].

ORIGGIO – Il parco dei Mughetti propone “Camminate crepuscolari” un appuntamento per scoprire la magia del tramonto accompagnati da una guida naturalistica con ritrovo alle 20, al parcheggio della rotonda Medicair di via per Cantalupo con un percorso di 6 km. La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria al numero 0296951181 o via e-mail [email protected]. Le escursioni sono adatte a tutti, è richiesto abbigliamento comodo, in caso di maltempo la camminata verrà annullata.

Sabato 24 Luglio

SOLARO – Dalle 16.30, nel giardino protetto del nido “Il girasole” in via san Quirico 50, si terrà “Curiosiamo in giardino”, evento per i più piccini organizzato da Koinè cooperativa sociale onlus in collaborazione con l’amministrazione comunale. La partecipazione è a numero chiuso ed è possibile iscriversi tramite whatsapp al numero 3487738740 specificando nome adulto, nome ed età del bambino.

CERIANO LAGHETTO – Alle 21, nella centrale piazza Lombardia, prosegue la rassegna “Appuntamento in piazzetta” con la musica di “I Ginori’s & made in Italy”, maggiori informazioni al sito www.ceriano-laghetto.org.

ORIGGIO – Alle 21, al parco di villa Borletti in via Dante Alighieri 63, l’associazione culturale “Hesperia” in collaborazione con il comune presentano lo spettacolo “Shakespeare fra gli alberi – musica, sonetti, dialoghi e monologhi. L’evento è ad ingresso libero con disponibilità posti limitata, maggiori informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

Domenica 25 Luglio

LIMBIATE – Dalle 9, in piazza Aldo Moro, l’associazione “Giovi ‘95” con il patrocinio del comune propone un’esposizione di auto e moto d’epoca. Informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21, nel centrale parco di via Roma, concerto con la “Vittorio Vaccaro Quintet” per ascoltare le più belle canzoni di sempre da Paolo Conte a Sergio Endrigo, da Luigi Tenco a Domenico Modugno, da Buscaglione a Natalino Otto. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 0362511228.

Lunedì 26 Luglio

MILANO – Alle 21, nella cornice storica del castello Sforzesco, spettacolo “Almeno tu nell’universo – omaggio a Mia Martini” produzione Atir teatro Ringhiera. La manifestazione si inserisce nella rassegna “Estate sforzesca 2021”. Informazioni al sito internet www.atirteatroringhiera.it, telefono 0287390039.