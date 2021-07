SARONNO/SARONNESE – Le serate “fresche” di questo periodo invogliano ad uscire più volentieri e la nostra redazione anche questo fine settimana si è attivata per scovare gli appuntamenti più interessanti (e variegati) da proporre ai nostri lettori.

Venerdì 16 Luglio

CERRO MAGGIORE – Il parco dei Mughetti propone “Camminate crepuscolari” un appuntamento per scoprire la magia del tramonto accompagnati da una guida naturalistica con ritrovo alle 20, in via IV Novembre con un percorso di 6 km. La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria al numero 0296951181 o via email [email protected]. Le escursioni sono adatte a tutti, è richiesto abbigliamento comodo, in caso di maltempo la camminata verrà annullata.

LIMBIATE – Una tre giorni on the road con i food track in piazza Tibaldi con musica, sport, bancarelle e cibo senza dimenticare i più piccoli con uno spazio dedicato per permettere anche ai bambini di divertirsi in sicurezza e sotto la supervisione dei genitori (in foto la locandina dell’evento). Info al sito www.comune.limbiate.mb.it.

CESANO MADERNO – Alle 21, nella cornice del cortile di palazzo Arese Jacini, prosegue la seconda edizione di “Venerdì in musica” con il concerto “Blues and something like blues”. La manifestazione è ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria al sito www.villeaperte.info.

SARONNO – Prosegue la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle” nel cortile di casa Morandi in viale Santuario 2, proiezione alle 21,30 del film “Lei mi parla ancora” con Renato Pozzetto, premiato quest’anno con il nastro d’argento speciale. Info al sito www.cinemasaronno.it.

GERENZANO – Alle 21.30, nella centrale piazza de Gasperi, “Abba dream” serata dedicata allo storico gruppo svedese. Servizio gastronomico a partire dalle 19.30, per maggiori informazioni www.comune.gerenzano.va.it, obbligatorio l’uso delle prescrizioni vigenti per l’emergenza Covid19.

Sabato 17 Luglio

SARONNO – Ultimo week-end per visitare la mostra “Ugo La Pietra – Passaggio di terre” a cura di Mara De Fanti ed allestita nel chiostro arte contemporanea di viale Santuario. Info al numero 029622717.

RESCALDINA – Alle 11, nel giardino della biblioteca comunale “Lea Garofalo” di via Battisti 3, lettura animata per bambini dai 5 anni con la compagnia “Realtà Debora Mancini”, prenotazione all’e-mail [email protected] .

MILANO – Ultimi giorni per visitare la mostra dedicata all’artista Mino Ceretti al museo della Permanente di via Turati 14. Informazioni su orari e costi al sito internet www.lapermanente.it .

MILANO – Dalle 15 “Milano Guida” propone una visita introduttiva al cimitero monumentale. La durata della visita è di 2 ore circa con ritrovo 15 minuti prima davanti al cancello d’ingresso del cimitero e per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.milanoguida.com .

SOLARO – Dalle 16.30 alle 18.30, nel giardino protetto del nido “Il Girasole” in via san Quirico 50, si terrà “Curiosiamo in giardino”: evento organizzato da Koinè cooperativa sociale onlus in collaborazione con l’amministrazione comunale. La partecipazione è a numero chiuso ed è possibile iscriversi tramite whatsapp al numero 3487738740 specificando nome adulto, nome bambino, età bambino e una data a scelta tra le tre indicate. Informazioni al sito www.comune.solaro.mi.it.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Alle 20, nella dimora storica di villa Arconati, Moni Ovadia va in scena con il recital “Oltre e confini – Ebrei e zingari”. L’evento fa parte della rassegna “Festival di villa Arconati 2021”. Info al sito www.villaarconati-far.it.

CERIANO LAGHETTO – Prosegue la rassegna letteraria e musicale di “Appuntamento in piazzetta” proposta dal comune. Alle 21 è di scena “Di là dall’amore, tra gli alberi” di Francesco Gilioli con la musica del duo “La Sonora”. Info al sito www.ceriano-laghetto.org.

ORIGGIO – Alle 21 ritorna la notte bianca di Origgio con musica e concerti in tutto il paese. Ci saranno le salamelle degli alpini e i locali saranno aperti fino alle 2. Tra gli altri eventi segnaliamo al parco di villa Borletti in via Dante Alighieri 63, l’associazione culturale “Hesperia” in collaborazione con il comune presentano il concerto “Jazz jam session”. L’evento è ad ingresso libero con disponibilità posti limitata, maggiori informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

(foto archivio)