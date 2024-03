Città

SARONNO – CASSANO MAGNANO – In fondo alla chiesa di San Giulio c’è una scatola con un biglietto “In memoria di don Claudio Galimberti” per raccogliere pensieri, ricordi e riflessioni con cui salutare il religioso scomparso sabato 2 marzo.

L’improvvisa morte di don Claudio, prevosto di Saronno, che si è spento dopo due settimane di ricovero all’ospedale cittadino, ha molto colpito la comunità di San Maurizio di Cassano Magnano che il sacerdote aveva guidato dal 1995 al 2008.

Ieri sera i fedeli si sono ritrovati proprio nella chiesa di San Giulio per il rosario con veglia funebre “lo ricordiamo come sempre unito alla nostra comunità e per il suo ministero nella nostra città, come parroco di San Giulio e primo responsabile della comunità pastorale”.

