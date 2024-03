Cronaca

LOMAZZO – Prostituzione sulle vie della bassa comasca, nei mesi scorsi la polizia locale di Lomazzo ha compiuto un giro di vite a fronte di un fenomeno che si stava sempre più radicando alle porte del paese. Lungo le più trafficate arterie si erano posizionate, ed è ancora possibile vederne diverse, molte ragazze straniere, in attesa di cliente. La vigilanza urbananegli ultimi mesi ha compiute numerosi servizi serali e notturni di controllo: a finire nei guai i clienti, che sono stati multati per la violazione delle norme del codice della strada, perchè dove si posizionano le prostitute sono vie in cui vige il divieto di fermate.

In tutto sono state distribuite trenta contravvenzioni: in Italia prostituirsi non è illegale, con i controlli stradali nei confronti dei clienti si vuole evitare che le fermate di chi accosta per parlare, fare salire o scendere dall’auto possa causare incidenti. Ed anche, ovviamente, per scoraggiare la presenza dei clienti.

04032024