Cronaca

GERENZANO – Odori molesti fra Gerenzano, Cislago e Turate: assolte le aziende che erano state accusate di provocarli. I Comuni locali si erano costituiti parte civile, e quello gerenzanese fornisce un aggiornamento sulla vicenda: “Nei giorni scorsi si è tenuta l’udienza di discussione e di decisione, a conclusione del processo sulle molestie olfattive, in cui il Comune di Gerenzano è parte civile, insieme ai Comuni di Turate e Cislago. Il pubblico ministero e i difensori delle parti civili hanno chiesto la declaratoria di responsabilità penale delle due aziende, con conseguente diritto delle parti civili di avere il risarcimento dei danni. I difensori degli imputati hanno chiesto invece l’assoluzione dei propri assistiti”.

Come riferiscono dall’Amministrazione di Gerenzano “il giudice, dopo essersi ritirato in Camera di consiglio per la valutazione delle diverse istanze, debitamente motivate, ha dato lettura del dispositivo, enunciando l’assoluzione per entrambe le aziende imputate, con riserva del deposito dei motivi in 90 giorni. È quindi indispensabile attendere, tra 90 giorni, il deposito delle ragioni dettagliate che accompagnano la decisione, così da svolgere poi tutte le valutazioni del caso. Saranno quindi dati maggiori aggiornamenti appena possibile”.

04032024