“Luglio 2022: comunicazione su molestie olfattive a Gerenzano.

Come è noto, il Comune di Gerenzano, al fine di tutelare la salute dei propri cittadini e la qualità dell’aria e dell’ambiente, si è costituito parte civile, insieme ai vicini comuni di Cislago e Turate, nel procedimento per le molestie olfattive nel nostro territorio.

In attesa della definizione del giudizio, la cui prossima udienza è fissata per l’8 settembre 2022, ricordiamo ai cittadini che possono continuare a segnalare all’ufficio di igiene ambientale (attraverso la mail [email protected]) la presenza di sostanze maleodoranti nell’aria, precisando, se possibile:

• l’orario (o l’intervallo orario) in cui si è percepito l’odore

• l’indirizzo del luogo in cui si è percepito

• la descrizione della tipologia dell’odore (scarti animali, vegetali, altro)

• l’intensità dell’odore (bassa, media, alta).

Si coglie l’occasione per ringraziare i 7 cittadini che volontariamente si sono proposti per monitorare, in maniera continuativa, e segnalare i dati relativi alle molestie olfattive e anche tutti coloro che hanno effettuato segnalazioni sul problema in questione che ci auspichiamo risultino utili in fase processuale.”

