SARONNO – Lutto cittadino per la scomparsa del prevosto don Claudio Galimberti avvenuto sabato 2 marzo all’ospedale di Saronno dove il religioso si trovava ricoverato da 15 giorni.

“In segno di cordoglio per la sua prematura scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari, della comunità ecclesiale, dell’intera Città di Saronno, il sindaco Augusto Airoldi ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani 5 marzo, in occasione della celebrazione dei funerali del prevosto monsignor Claudio Galimberti. Con il decreto firmato a fine mattinata, il sindaco ha ritenuto di interpretare il sentimento di vicinanza della comunità saronnese, rimasta attonita ed addolorata per la scomparsa di un uomo di profonda fede, amato dai cittadini”.

Ma in cosa consiste il lutto cittadino?

Il decreto comunale prevede l’esposizione a mezz’asta delle bandiere poste negli edifici comunali nella giornata di martedì 5 marzo fino ad avvenuta celebrazione dei riti funebri.

Il divieto delle attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano;

L’invito rivolto ai dipendenti del Comune di Saronno e a chiunque loro ritenga, alla sospensione delle attività non urgenti o indispensabili e all’osservanza di un minuto di raccoglimento in concomitanza con l’inizio della cerimonia funebre previsto per le 15 di martedì 5 marzo;

L’appello alla sensibilità dei titolari di attività commerciali della città di Saronno affinché esprimano la loro partecipazione al lutto cittadino evitando comportamenti che contrastino con lo spirito dello stesso lutto cittadino.

