SARONNO – Poste Italiane celebra la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.

Il prodotto filatelico sarà in vendita al prezzo di 1,00 € negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Varese oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e dal 1 all’8 marzo sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile (esclusivamente negli Spazio Filatelia).

Venerdì 8 marzo nella sala al pubblico dell’ufficio postale di Saronno in via Varese, in collaborazione col Circolo Culturale Il Tramway, sarà inaugurata la mostra fotografica “Le Donne nel Mondo”. Le opere, del Circolo Socio – Culturale Hobbisti di San Giorgio Su Legnano, permettono di navigare tra i diversi continenti attraverso i volti delle donne, attraverso l’espressiva profondità femminile. I volti spontanei delle 38 donne esprimono sorrisi, preoccupazioni, grazia e disagi, serenità o incertezza e danno la possibilità di rilevare stati d’animo ed emozioni e di metterli a confronto per evidenziare elementi di affinità o diversità culturale. Alle 11:00 è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza di Giordano Barbieri presidente de Il Tramway e di Cristina Giovannelli Direttrice di Filiale di Busto Arsizio.

Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici “rosa”, in particolare in provincia di Varese un terzo degli Uffici Postali, impiega personale solo femminile.

