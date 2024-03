Sport

CECINA – Buona la prima per l’Az Robur Saronno che ieri sera ha espugnato il campo del Cecina che per effetto dei risultati di regular season nel girone toscano, guidava in solitaria con 10 punti la classifica della Fase gold del campionato, che era alla prima giornata. Dunque, saronnesi vittoriosi a Cecina ed ora pure loro a 10 punti: è finita 85-91. A livello di singoli, Andrea Quinti ha realizzato 22 punti, Gabriele Pellegrini 19 punti, Pietro Nasini e Giovanni Romanò 13 punti, Francesco De Capitani 12 punti, Giacomo Motta 9, Pietro Ugolini 3.

Classifica: Az Robur Saronno, Empolese e Cecina 10 punt, Pavia 8, Junior Casale 6, Virtus Siena 4, Etrusca San Miniato e 7 Laghi Gazzada 2. Le prime sei classificate vanno ai playoff.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: azione di gioco di un precedente match con uno dei protagonisti anche di ieri sera, nell’Az Saronno vincente alla prima partita della Fase gold in Toscana)

03032024