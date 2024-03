Groane

SOLARO – “Volevo annunciarvi con queste poche righe la mia candidatura alla carica di sindaco di Solaro”.

Così Alfredo Puzzello annuncia l’avvio della propria corsa elettorale. Un testo condiviso sulla sua pagina Facebook, con i loghi di Lega, Fratelli d’Italia e con un lungo intervento che riportiamo integralmente.

“Lo annunciamo quattro mesi prima delle elezioni, a differenza di altri, perchè per noi era fondamentale formare una squadra di persone animate da competenza ed entusiasmo per amministrare al meglio la nostra amata cittadina.

Grazie alla volontà di tutti i coordinatori di partito, questa volta il centrodestra si presenterà unito e coeso. Quindi, formata la squadra, sono onorato di essere stato indicato come candidato alla guida di quella che sarà un’opera amministrativa non improvvisata ma ricca di azioni volte sempre all’interesse dei cittadini, con un programma ricco di impegni precisi ai quali mi atterrò scrupolosamente, senza se e senza ma, perché credo che la parola data abbia il valore di contratto con i cittadini.

Lo faccio perché amo il mio Paese e perché Solaro ha bisogno di un modello di amministrazione diverso, dopo troppi anni di governo di Sinistra centro. Negli ultimi anni è mancata una visione del futuro, sostituita purtroppo da una rincorsa di occasioni estemporanee, senza direzione e senza il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni. Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza amministrativa maturata in oltre 20 anni da consigliere comunale e la mia attitudine ad essere a servizio del prossimo essendo io infermiere da oltre 30 anni all’ospedale di Saronno. Sono sposato ed ho una figlia ed è naturale per me affermare che la tutela della famiglia sarà una delle priorità della nostra azione amministrativa.

Mi presento con una squadra fatta di donne e uomini per bene, volti nuovi e persone di comprovata esperienza amministrativa. Tutte con un solo, unico obiettivo: essere utilmente al servizio della propria Comunità. Se avrò il vostro consenso, sarò il sindaco di tutti e non solo di una parte, sarò il rappresentante della Città, NON solo dal “palazzo” ma in mezzo a tutti voi, nella quotidianità della vita del paese, sempre propenso all’ascolto ed alla soluzione delle problematiche.

Fin da ora vorrei farvi giungere i miei ringraziamenti per tutto il supporto e le sollecitazioni che vorrete condividere con noi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti