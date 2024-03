Groane

SOLARO – A seguito dell’annuncio ufficiale tramite una lunga lettera condivisa sui social, il candidato unico del centrodestra di Solaro Alfredo Puzzello ha incontrato i cittadini nella mattinata di sabato 16 marzo, nella piazza di via Mazzini, per presentare la sua candidatura a primo cittadino.

L’incontro è stata l’occasione per il candidato sindaco di farsi conoscere alla cittadinanza, anche attraverso un piccolo aperitivo allestito per l’occasione, durante il quale i presenti hanno brindato insieme a tutti i rappresentati del centrodestra locale, tra cui Eros Viadani (segretario della Lega Solaro) e Francesco Giannotti (presidente di Fratelli d’Italia Solaro).

Hanno partecipato e sono intervenuti alla presentazione di Puzzello anche personalità politiche d’importanza regionale e nazionale, come l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone, il senatore di Fdi Mario Mantovani, la capogruppo di Fdi della città metropolitana di Milano Vera Cocucci e il consigliere regionale Giulio Gallera.

“Quanti banchetti abbiamo fatto in tanti anni, ma mai ho respirato un clima del genere. Qui ci sono persone che con continuità, con caparbietà, con determinazione, con dedizione, con grande senso d’amore per la propria comunità hanno sempre lavorato, nonostante le sconfitte, per rappresentare i bisogni dei cittadini e per trovare delle riposte concrete – così ha parlato il consigliere regionale Gallera in sostegno a Puzzello – loro hanno già dato dimostrazione di quello che possono fare quando governeranno. Alfredo si è candidato a fare il sindaco, ha perso, si è rimboccato le maniche, ha capito che dividersi era un errore e si è messo insieme al centrodestra. Si sono fatte altre esperienze e oggi si è ancora qua. Questo è il nostro momento, non lasciamocelo sfuggire“.

Puzzello ci ha tenuto a ringraziare anche sui social tutti coloro che hanno partecipato all’incontro, tra cui le personalità politiche che hanno speso parole di elogio per la lista “Uniti per Solaro” e l’amico di lunga data Roberto Poletti che, nonostante gli innumerevoli impegni televisivi, è riuscito ad essere presente all’incontro per supportare il candidato.

(foto dal profilo Facebook Alfredo Puzzello Sindaco)

