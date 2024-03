Groane

SOLARO – “Ho appreso questa mattina della candidatura a Sindaco per il centro destra di Solaro di Alfredo Puzzello, quando ci aspettavamo l’ufficializzazione di Dante Cattaneo da tempo. Tuttavia come attuale Sindaca e come candidata Sindaca per la coalizione Insieme per Solaro alle elezioni amministrative di giugno, faccio le mie congratulazioni ad Alfredo, che conosco da anni. Mi auguro che la campagna elettorale che ci vedrà impegnati su fronti opposti sia corretta e leale, nell’interesse dei cittadini prima di tutto.

La coalizione Insieme per Solaro ha ufficializzato la mia candidatura già da mesi, conferma del fatto che siamo una coalizione coesa e solida. Stiamo lavorando sul programma elettorale cercando di coinvolgere anche cittadini, associazioni e commercianti.

D’altro canto lavorare per le persone e con le persone è ciò che ha caratterizzato questa amministrazione. Ci tengo quindi a sottolineare che negli ultimi cinque anni non mi sono mai “rinchiusa nel palazzo” ma ho sempre cercato di essere presente fra i miei concittadini, partecipando a tutte le occasioni di confronto istituzionale (da ultimo, con il Prefetto stamattina) e a tutti gli appuntamenti della mia amata comunità solarese. Non mi sono certo risparmiata e così intendo onorare il ruolo di Sindaca se i cittadini mi daranno ancora il loro sostegno per i prossimi cinque anni.

