Groane

COGLIATE – Il piano di rinnovamento infrastrutturale di BrianzAcque entra in una fase cruciale con l’eliminazione progressiva di dieci antiche torri idriche, ormai obsolete a causa dell’adozione di tecnologie di pompaggio più avanzate e efficienti. La prossima tappa di questo ampio progetto riguarda la demolizione della torre idrica di Cogliate, prevista sabato 9 marzo.

La torre dell’acqua di Cogliate sarà dunque demolita il 9 marzo, segnando un altro passo verso la modernizzazione dell’infrastruttura idrica nella regione di Brianza. Questo evento segue la rimozione di serbatoi aerei in diverse località, tra cui Seveso, Barlassina, Bovisio Masciago, Varedo, Vimercate nella frazione Velasca, e Lentate sul Seveso, modificando così il panorama di Brianza.

Le tempistiche a Cogliate

A Cogliate la demolizione avverrà nella mattina di sabato, alle 10, in piazza Giovanni XXIII, nel cuore del paese, vicino al centro culturale Ferraroli e alla scuola dell’infanzia comunale, utilizzando un’esplosione controllata per garantire sicurezza e minimizzare l’impatto ambientale e sociale.

L’uso dell’esplosivo per abbattere la struttura offre numerosi vantaggi, inclusa la rapidità di esecuzione e la minor durata dei disagi, oltre a un significativo risparmio di costi e a un impatto ridotto sull’ambiente e sulla comunità locale. Il costo totale per la demolizione ammonta a 88 mila euro, che saranno interamente coperti dal gestore del servizio idrico della zona.

(foto archivio: l’acquedotto pensile di Cogliate)

23022024