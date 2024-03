Cronaca

SARONNO – E’ firmato da Angelo Veronesi il commento a calcio sull’accoltellamento di ieri sera, lunedì 11 marzo a Saronno sud scalo secondario cittadino. Un viaggiatore ha allertato i soccorsi dopo aver visto un ragazzo, un 23enne nordafricano, camminare con passo incerto con le mani insanguinate. Sul posto automedica e ambulanza che hanno portato il giovane al pronto soccorso di Saronno mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’aggressione avvenuta nel bosco accanto alla stazione.

Ecco l’intervento di Veronesi, segretario cittadino della Lega.

“Come avevamo già segnalato attraverso una interpellanza urgente a cui il sindaco Airoldi aveva risposto solo per iscritto deludendo le aspettative dei cittadini di Cascina Colombara che volevano partecipare al Consiglio comunale per segnalare di persona che la zona della stazione di Saronno Sud e più in generale del quartiere di Cascina Colombara è interessata da un andirivieni di persone dal fare poco raccomandabile che transitano in continuazione tra la stazione di Saronno Sud ed i boschi della Cascina Colombara.

I cittadini della Cascina Colombara segnalano che queste persone dal fare poco raccomandabile siano con tutta probabilità spacciatori o loro clienti.

Anche alla stazione di Saronno Sud ed in generale in Cascina Colombara i cittadini segnalano diversi episodi di atti di vandalismo e di intimidazione.

Ora c’è pure un giovane accoltellato. Non è chiaro inoltre come qualche mese fa un’altra persona senza documenti validi finiva sotto un treno tra le stazioni di Caronno e Saronno Sud, proprio in zona boschi della droga.

Facciamo notare che i cittadini non si possono sostituire alle forze dell’ordine per indagare attentamente cogliendo sul fatto spacciatori, clienti, vandali o mettendosi a fotografare presunti intimidatori per paura di essere vittime di violenza o molestie.

Ci chiediamo se continuando a lasciar correre simili situazioni di insicurezza si possono risolvere ancora.

Sicuramente sarebbe opportuno che ci fosse una presenza continuativa delle forze dell’ordine, soprattutto della polizia locale, che fermi spacciatori o presunti tali, esegua in continuazione sequestri di sostanze stupefacenti e continui a portare gli individui coinvolti di fronte ai Tribunali di Busto Arsizio o di Gallarate a seconda del reato contestato, in modo di colpire lo spaccio nel portafogli rovinando più giornate di incasso e costringendo spacciatori e loro clienti a cambiare aria.

I nostri suggerimenti erano già andati nel vuoto ed il sindaco Airoldi già a luglio 2023 ci rispose in modo polemico elencando una serie di attività già in essere sotto la nostra amministrazione sostenendo la nostra “parzialità” ed accusando polemicamente la stampa di montare casi di insicurezza quando “alle notizie di fatti illeciti e/o episodi incresciosi riportati dalla stampa, non corrispondano” – secondo il sindaco Airoldi – ” relative denunce alle forze dell’ordine, rendendo così impossibile ogni e qualsiasi operazione di indagine, piuttosto che di futura prevenzione e repressione di fatti simili a quelli riportati”.

In sostanza il sindaco Airoldi si scaricava delle proprie responsabilità e l’accusa ricadeva sui residenti della Cascina Colombara che secondo lui non denunciavano abbastanza. Inoltre da quanto scriveva Airoldi e da quanto recentemente accaduto possiamo desumere che il sindaco Airoldi non si è preso carico di far agire la Polizia Locale come invece avrebbe potuto e dovuto fare.

Da mesi continuiamo a essere indignati di come il sindaco Airoldi invitasse con fare beffardo i nostri consiglieri comunali a farsi “parte diligente nel raccomandare la denuncia alle forze dell’ordine dei fatti potenzialmente illeciti dei quali” ci accusava, siamo venuti ” a conoscenza, affiancando il sindaco che non si stanca di chiedere, in ogni occasione opportuna, che nessuno lasci senza denuncia alle FF.OO. alcun fatto illecito”.

Dopo i nuovi fatti accaduti in Cascina Colombara sarebbe utile capire se ancora il sindaco Airoldi continua a lavarsi le mani delle segnalazioni dei cittadini di Cascina Colombara, invitandoli beffardamente alla denuncia, anziché prendersi la responsabilità di mandare agenti della Polizia Locale a svolgere controlli continuativi per raccogliere indizi da trasmettere ai reparti investigativi delle forze dell’ordine.

Troppo comodo per questa amministrazione inefficace ed inefficiente scaricare la colpa sui cittadini della Cascina Colombara, accusare la stampa e la Lega, quando invece la responsabilità dell’inazione è tutta del Sindaco Airoldi.

Bisogna sottolineare ancora una volta, affinché i cittadini ne possano prendere dovuta nota, che il sindaco Airoldi dichiarava apertamente nella sua risposta di luglio 2023 alla nostra interrogazione che in mancanza di denunce si rende “così impossibile ogni e qualsiasi operazione di indagine, piuttosto che di futura prevenzione e repressione di fatti simili a quelli riportati”.

La pensa ancora così?

Dopo i recenti fatti e dopo tali vergognose prese di posizione, il sindaco Airoldi dovrebbe solo chiedere scusa all’intelligenza dei cittadini di Cascina Colombara e fare un’azione di responsabilità lasciando la sua sedia e prendendo atto di non saper fare niente per la sicurezza e la tranquillità dei propri concittadini.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti