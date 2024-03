Sport

SARONNO – Continua la strepitosa stagione della squadra cittadina di hockey, gli Ice Goblins di Saronno.

Durante l’ultima partita della stagione i Goblins si sono giocati l’accesso alle finali nazionali del 16 giugno, che saranno ospitate dalla città di Varese. Ieri sera, domenica 10 marzo, gli avversari dei saronnesi sono stati i Bulls Torino, società con tanti anni di storia e con una squadra tenace e dal forte spirito combattivo.

Il match è iniziato con un primo periodo di studio, che ha presentato poche occasioni da entrambe le parti. Nel secondo periodo invece il gioco si è fatto più movimentato, con alcune belle azioni delle due squadre. In particolare si sono distinti i due portieri, Meli Francesco per i Goblins e Araudo Gabriele per i Bulls, portiere di sledge hockey della nazionale italiana paralimpica. Nonostante le numerose parate, i Goblins sono riusciti ad andare a segno nella porta dei Bulls con due tiri: il primo di Cattaneo Alberto e il secondo effettuato da Caspani Lorenzo, assistito da Bianca Nardini. Grazie a queste due azioni i Goblins sono riusciti a chiudere il secondo periodo con un vantaggio di 2 a 0.

Nel terzo periodo, come prevedibile, i Bulls hanno iniziato a mettere pressione ai saronnesi, accorciando le distanze su 2 a 1. Da qui in poi la partita si è fatta combattutissima, con una lotta serrata su ogni disco, fino a 4 secondi dalla fine, momento in cui il difensore Rostello Alessandro, con una sortita in attacco, è riuscito a fissare il punteggio sul 3 a 1, decretando la fine del match e la grande esultanza del pubblico.

Essendo alla loro prima esperienza in un campionato e avendo solamente quattro anni di vita societaria, per i Goblins questo costituisce un grandissimo risultato. La squadra saronnese ha infatti terminato la stagione imbattuta, prima in classifica, e con l’accesso alle finali nazionali Cnhl del 16 giugno a Varese.

