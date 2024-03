Cogliate

COGLIATE – Tutto pronto al centro di addestramento Lupo Maestro, a Cogliate, dove questo weekend, da venerdì 15 marzo a domenica 17 marzo, si terranno tre giornate particolarmente intense per gli appassionati di cinofilia: si tratta del Trofeo Enci 2024, che premierà i migliori cani da soccorso e da ricerca persone disperse in superficie e macerie Enci.

Per la manifestazione sono attesi una trentina di binomi cane-conduttore da tutta italia; i migliori voleranno poi in Slovacchia per partecipare ai campionati mondiali.

Il luogo d’incontro è il campo macerie, inaugurato lo scorso anno, punto di riferimento nel territorio per l’addestramento dei cani da soccorso. Per tre giorni, i quattro-zampe mostreranno il meglio delle loro capacità nelle gare di ricerca nel campo macerie, ma anche prove campo nel centro sportivo, fino all’ultima prova, quella di domenica, dove dovranno seguire una pista lasciata da impronte umane. Nella giornata di venerdì, invece, in preparazione alle gare, si terranno le visite mediche di idoneità e i test antidoping.

(foto archivio: una precedente manifestazione di Lupo Maestro)

