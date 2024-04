Cronaca

COGLIATE – I truffatori dello specchietto ci hanno riprovato lunedì a Cogliate: è la diretta interessa a riferire sui social della propria disavventura. “Hanno cercato di fregarmi – scrive – co trucco del “colpo” e poi “signora, ci ha rotto lo specchietto”. Appena ho detto che avrei chiamato polizia locale o carabinieri, se ne sono immediatamente andati”. Il tutto con una automobile grigia. Insomma, evidentemente dopo gli episodi che sono avvenuti nei giorni scorsi, il copione si è ripetuto anche a Cogliate.

In questi casi, i malviventi simulano un tamponamento e che lo specchietto sia andato in frantumi, e chiedono al malcapitato o malcapitata di turno di “aggiustare tutto” dando loro qualche decina di euro, per evitare di “mettere in mezzo l’assicurazione”.

