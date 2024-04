Cronaca

COGLIATE – Sono in corso le indagini dei carabinieri riguardo all’episodio avvenuto ieri pomeriggio a Cogliate. Dapprima, molti cittadini hanno notato una automobile, una Mercedes classe A, alla quale fumava il cofano mentre percorreva via Volta. Il veicolo ha quindi svoltato in via De Amicis ed è stato abbandonato appena dentro ad un cortile privato; i due uomini a bordo sono scappati ed il veicolo ha preso fuoco.

Sul posto l’intervento dei vighili del fuoco del comando di Lazzate, e delle forze dell’ordine che hanno scoperto che l’auto era di provenienza furtiva. Evidentemente, per un malfunzionamento ha preso fuoco ed i maliventi l’hanno abbandonata.

(foo archivio: un precedente intervento dei vigilki del fuoco per l’incendio di una autovettura)

