SARONNO – “Come già accaduto la scorsa settimana, anche giovedì 7 marzo gli studenti di una classe prima della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Aldo Moro sono stati in visita in Municipio”, così inizia il post pubblicato dalla pagina istituzionale Città di Saronno.

“Dopo un tour tra gli uffici, i ragazzi sono stati accompagnati in aula magna dove, insieme al sindaco Augusto Airoldi, al comandante Claudio Borsani e ai colleghi di polizia locale e segreteria generale, hanno prima ascoltato e poi simulato la votazione di consiglio comunale per la realizzazione di un parco acquatico in città. Anche questa esperienza di educazione civica è stata molto apprezzata dagli studenti e dalle insegnanti”, conclude.

(in foto: un momento dell’evento)

