SARONNO/SARONNESE – Ultimo fine settimana d’inverno all’insegna di vari appuntamenti: dai laboratori creativi per i più piccoli alla proiezione di documentari d’arte, dalle performance teatrali al ritorno delle visite guidate nei luoghi storici e di culto della città di Saronno, fino al torneo di scacchi.

Venerdì 15 marzo

SARONNO – Alle 18, nella sede dell’associazione L’Isola che non c’è di via Biffi 5, primo incontro condotto da Stefano Giusto sul romanzo di Christa Wolf “Medea”. Per informazioni si può contattare [email protected].

SARONNO – Alle 21, al cinema Silvio Pellico, per la rassegna “La grande arte al cinema” proiezione di “Uomini e dei. Le meraviglie del museo egizio” (in foto). Informazioni al sito internet www.cinemasaronno.it.

Sabato 16 marzo

LIMBIATE – Dalle 10 alle 12, alla cooperativa Comodo di via Bramante 10 e in collaborazione con il Comune, “Conigliett* a caccia di uova” laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni. Info e prenotazioni all’email [email protected].

COGLIATE – Alle 20.45, al centro culturale Mons. Battista Ferraroli di piazza Giovanni XXIII, l’associazione progetto OASI presenta lo spettacolo “Perigotti”. L’evento è organizzato per sostenere “La Casa di Stefano”, informazioni al numero 3249244426.

SARONNO – Alle 21, in via Padre Reina 14, le associazioni culturali “Le Stanze della Musica” “Culturalmente & Musicalmente” e “L’Isola che non c’è” presentano il secondo appuntamento di “Armonie Solidale 2024” rassegna di spettacoli il cui ricavato verrà devoluto a Rete Rosa e La Città di Smeraldo.

SOLARO – Alle 21, in Villa Borromeo via Mazzini 54, incontro con il giornalista e scrittore Giorgio Paolucci che presenta il libro “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia”. L’incontro si inserisce nella rassegna “Parole e note di speranza, per una nuova umanità”. Informazioni www.comune.solaro.mi.it.

MILANO – Fino al 2 giugno, a Palazzo Reale in piazza Duomo, “Brassai. L’occhio di Parigi” mostra con 230 scatti del fotografo di origine ungherese. Informazioni e prevendite al sito internet www.mostrabrassaimilano.it.

TRADATE – Torna, nei locali della biblioteca civica di via Zara 37, la “Fiera del disco”: mostre, scambio, cd, libri, rarità e memorabilia. Informazioni al sito internet www.fieradeldisco.com.

Domenica 17 marzo

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato. Info al numero 3913950237.

SARONNO – Alle 14, alla sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario, si svolge il Torneo di scacchi – 2° trofeo Lions club Saronno Insubria. Informazioni e iscrizioni al numero 3711179430.

SARONNO – Dalle 15 tornano le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Le guide volontarie dell’associazione Cantastorie sono a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

