Cronaca

SARONNO – Sono in corso le indagini della polizia ferrovaria sull’inquietante episodio che si è verificato nel tardo pomeriggio dell’altro giorno su un treno partito da Milano Cadorna e diretto a Como via Saronno: proprio a “Saronno centro” il convoglio è rimasto fermo per una quindicina di minuti a seguito di un concitato episodio. Mentre il treno stava arrivando allo scalo saronnese, infatti, una giovane ha minacciato una passeggera con una siringa, è stato subito avvisato il capotreno che ha dunque disposto lo stop del treno a Saronno ed ha avvisato le forze dell’ordine.

Dopo avere minacciato e insultato la donna che era seduta vicino a lei, la sconosciuta è scesa dal vagone ed è riuscita a fare perdere le tracce.

Si tratta dell’ennesimo concitato episodio che si verifica sui convogli di Trenord e nella stazione centrale di piazza Cadorna a Saronno. L’ultimo precedente era avvenuto mercoledì 6 marzo davanti alla stazione ferroviaria dove un 45enne in evidente stato di ubriachezza e ferito ha provocato non pochi problemi.

15032024