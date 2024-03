Città

SARONNO – Fuoco nel bagno Itis Riva: intossicati due collaboratori scolastici.

Dopo la chiusura del marciapiede lato nord nelle ultime 48 ore e i lavori in notturna venerdì 15 marzo oggi il sottopassaggio di via Primo maggio sarà percorribile solo in ingresso ossia in direzione di piazza Cadorna. Il provvedimento è stato reso necessario dalla necessità di completare i “lavori urgenti”.

Un danno patrimoniale e di immagine di oltre tre milioni di euro all’Asst Valle Olona è quello che, secondo gli accertamenti, Leonardo Cazzaniga e la sua amante l’infermiera Laura Taroni avrebbero provocato all’azienda ospedaliera per cui lavoravano e dove si è sviluppato il caso delle “morti sospette in pronto soccorso”.

Giornate del Fai, Fondo dell’ambiente italiano: nel weekend di sabato 23 e domenica 24 marzo si terranno due giornate dedicate al territorio saronnese, per valorizzarne la bellezza. Il Fai, con le sue giornate, cerca di valorizzare i beni che non sono generalmente aperti al pubblico, ma anche non molto conosciuti alla cittadinanza. Dalla Casa Lazzaroni, fino al Museo dell’industria e del lavoro, dal Teatro Pasta alle opere del Legnanino.

