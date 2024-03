Città

SARONNO – Torna il campo di tulipani di Arese: dagli ingressi gratuiti ai nuovi fiori. Qui novità e gli orari.

Concitato episodio: minaccia passeggera con siringa e poi si dilegua alla stazione di Saronno centro.

Movimentato episodio in centro a Turate, un cittadino di 58 anni è stato salvato grazie al defibrillatore del parco. L’allarme quando il cinquantenne si è sentito male, si è capito subito che la situazione era delicata ed è stato fatto arrivare l’elisoccorso.

l fumo sembrava arrivare da una finestra a piano terra e i passanti che l’hanno notato hanno dato l’allarme per un incendio in appartamento. In realtà il fuoco era in giardino. E’ l’emergenza, fortunatamente senza gravi conseguenze, che si è registrata in via Manzoni a Turate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti