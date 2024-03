Sport

CARONNO PERTUSELLA -Dopo 10 giorni senza partite, a causa del rinvio per maltempo della sfida contro la Sestese, la Caronnese torna in campo per la volata finale, alla ricerca di una posizione utile per i play-off, oggi contro l’Accademia Pavese.

Calcio d’inizio di Caronnese-Accademia Pavese alle 14.30 di domenica 17 marzo 2024 allo stadio Comunale di corso della Vittoria di Caronno Pertusella.

I convocati della Caronnese

Portieri: Francesco Quintiero, Emanuele De Bono

Difensori: Karl Ngouga Opat, Marian Puka, Paolo Cerreto, Giuseppe Reina, Gabriele Napoli (foto), Flavio Dilernia, Mattia Matera, Andrea Rigo.

Centrocampisti: Edoardo Brugnone, Marco Morlandi, Enzo Jordan Mathieu, Adriano Birolini, Federico Moroncini, Gabriele Sandrini.

Attaccanti: Federico Corno, Leonardo Zoppi, Andrea Migliavacca, Andrea Rigo.

Il programma di domenica

Domenica alle 14.30 Accademia Vittuone-Ardor Lazzate con arbitro Federico Tosi di Busto Arsizio, assistenti Maria Marco Rizza di Legnano e Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo; Calvairate-Pavia con arbitro Adis Kurti di Mestre, assistenti Andrea Lufi di Lodi e Oliver Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo, Caronese-Accademia San Genesio con arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo, assistenti Gian Marco Mavelli di Cinisello Balsamo e Nicolò Longoni di Seregno, Castanese-Vergiatese con arbitro Giuseppe Pecora di Monza, assistenti Daniele Savoldi di Brescia e Luca Zanibelli di Brescia; Oltrepò-Fc Milanese con arbitro Davide Zamagna di Saronno, assistenti Marcello Filipponi di Monza e Gabriele Borella di Saronno; Verbano-Fbc Saronno con arbitro Ludovico Esposito di Pescara, assistenti Jean Christophe Molino di Brescia e Diego Mattavelli di Lecco; e alle 15 Meda-Solbiatese con arbitro Giuseppe Totaro di Mantova, assistenti Simone Bonfanti di Milano e Mohamed Elghachi di Bergamo.

Classifica

Oltrepò 56 punti, Magenta 54, Pavia 48, Solbiatese 46, Calvairate e Ardor Lazzate 45, Fc Milanese 44, Casteggio 41, Base 96 Seveso, Caronnese e Fbc Saronno 40, Castanese e Sestese 29, Vergiatese 27, Accademia pavese 21, Meda 20, Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

