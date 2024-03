Eventi

TRADATE – “Pizzoccherata in oratorio ad Abbiate per la festa del papà! 110 persone a vivere insieme un pranzo in allegria e fraternità!” Così i responsabili oratoriani, contentissimi per il successo che ha contraddistinto l’evento che si è svolto lo scorso fine settimana.

Nelle settimane precedente la raccolta delle adesioni: sarà stato il menù particolarmente invitante, oppure la voglia di stare insieme, o tutte e due le cose insieme, e comunque questo appuntamento ha richiamato davvero tantissime persone.

18032024