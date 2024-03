Sport

COGLIATE – Domenica 17 marzo si è svolta la quarta tappa del Winter Kids, il piccolo circuito invernale short track targato Valli Varesine Kids ed organizzato dall’Mtb Cogliate con il centro sportivo di via Montello.

Per questa quarta prova i giovani tra i 6 e i 12 anni si sono presentati alle 8 al Bike Park di Gorla Minore, gestito dalla Ju Green. I 164 ragazzi partecipanti, partiti alle 10, si sono dati battaglia in un circuito completamente immerso nel bosco, in via Galileo Galilei. Moltissime squadre hanno preso parte alla competizione, tra cui anche quella del Talamona Sport Team di Sondrio e della Sc Barbieri della provincia di Verona; tra gli sfidanti si segnala anche la presenza di un ciclista della Sc Pedale Saronnese.

La società che ha trionfato nella quarta tappa, aggiudicandosi il primo posto, è stata la Valceresio Bike, mentre a posizionarsi per seconda è stata la squadra di casa, la Ju Green, invece la medaglia di bronzo è stata ottenuta dal Costa Masnaga (Lecco). Da sottolineare la doppietta in classifica G1 per la Mtb Cogliate, con Mariani e Turati che hanno dominato la gara, mentre per la categoria G4 la doppietta è arrivata per due ragazze, Pedoja e Guidotti.

La quinta ed ultima tappa in programma è fissata per domenica 24 marzo e sarà ospitata dal Parco Lagozza di Arcisate, gestito dalla società Valceresio Bike. Durante quest’ultimo appuntamento si svolgeranno le premiazioni dell’intero torneo e verrà chiuso ufficialmente il circuito.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti